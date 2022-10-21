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Відомий американський комік Леттерман приїхав до Києва

Девід Леттерман

Американську зірку, ведучого програми «Вечірнє шоу з Девідом Леттерманом» помітили на вечірці підпільного стендапу

Світлину з Девідом Леттерманом виклав український стендап-комік та радіоведучий Антон Тимошенко в Instagram.

Популярний американський комік відвідав підпільний стендап українських колег, що проходив у центрі Києва.

«Не знаю, що станеться у майбутньому, але я запам’ятав цей день на все життя. Я досі не вірю, що бачив його», — прокоментував зустріч Тимошенко.

На фото український стендапер сидить за одним столиком з американською зіркою.

«Деталей я вам не скажу, але, як бачите, ходити на вечірки Підпільного Стендапу варто», — додав Тимошенко.

Враженнями від зустрічі поділився й інший український комік.

«Уявіть собі: ви приходите до стендап-клубу, а там на одній сцені виступає Девід Леттермен і Сергій Ліпко», — написав стендапер Вадим Кириленко у Twitter.

21 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, США, Украина

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