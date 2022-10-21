В Україні можливі перебої з тепло- і водопостачанням, — Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

«Очевидним є факт, що російський терор продовжиться. Це стосується не лише енергосистеми, але й об’єктів водопостачання та теплопостачання. Перебої можливі, а тому всі мають бути готові. Зробити запас технічної та питної води. Мати теплі речі. Батарейки, ліхтарики, повербанки», — наголосив Шмигаль.

Прем’єр-міністр повідомив, що цього тижня в Україні розпочинається опалювальний сезон. Нині з теплом частково лікарні, школи й інші соціальні об’єкти, інші — вже підключаються.

«Хочу окремо звернутися до представників місцевої влади з нагадуванням та закликом так само економно підходити до споживання енергоресурсів. Уряд не підвищував тарифи на газ і дав можливість закупити його за пільговою ціною. Але це не означає, що за цей газ ніхто не платить. Тому економія і ще раз економія. Електроенергії, газу, тепла. Все це важливо для перемоги на енергетичному фронті», — просить Шмигаль.

Також прем’єр-міністр України наголосив на важливості сплати комунальних послуг.

«Кожна ваша гривня – це вчасний ремонт, додаткове обладнання, можливість постачати світло, воду й тепло в кожну домівку. Уряд не підвищував тарифів. Ми не скасовували та не плануємо скасовувати програму субсидій. Розширені програми допомоги переселенцям та тим, хто надав їм прихисток. Тому прохання відповідально підходити до питання сплати комунальних послуг», — додав Шмигаль.