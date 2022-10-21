У Польщі пройде з’їзд російських депутатів у вигнанні

Опозиційний до нинішньої російської влади колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов анонсував проведення у польському містечку Яблонна 4-7 листопада першого з’їзду народних депутатів Росії.

Джерело: Пономарьов у Telegram

Дослівно: «В історичному передмісті Варшави, містечку Яблонна, 4-7 листопада 2022 року відбудеться перший з’їзд народних депутатів Росії. Делегати — представники депутатського корпусу Росії різних років і різних рівнів, які обиралися на міжнародно-визнаних виборах».

Деталі: В анонсі заходу говориться, що спільна платформа делегатів з’їзду — неприйняття війни між Росією та Україною, що розпочалася 2014 року, і готовність змінити суспільно-політичний лад нинішньої Росії.

Пономарьов підкреслив, що з’їзд збирається для того, аби «сформулювати контури — якою буде Росія після поразки у війні, і після Путіна». «Наша мета — визнання з боку України, країн Балтії тощо, і щоб російські еліти це побачили»,- підкреслив він.

До оргкомітету з’їзду входять: Геннадій Гудков, Ілля Пономарьов, Марк Фейгін та інші.

Наразі зареєстровано 52 делегата з’їзду. За даними Пономарьова, вони представляють не менше 10 млн виборців.