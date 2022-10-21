У Харкові росіяни двічі вдарили ракетами по підприємству

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив заступник начальника Харківської ОВА Роман Семенуха.

За його словами, вранці 21 жовтня ворог двічі завдав ракетних ударів по промисловому об’єкту Харкова. Близько 9-ї ранку російські військові завдали трьох ударів по промисловому об’єкту міста, попередньо — ракетами С-300 із Бєлгородської області. Через годину зафіксували повторне влучання в той самий об’єкт.

За останніми даними, внаслідок обстрілів постраждали 9 осіб, їм надають необхідну медичну допомогу.

Деталі про перший обстріл Харкова раніше повідомив у телеграмі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, вранці 21 жовтня окупанти ракетами обстріляли Харків і влучили в об’єкт промислової інфраструктури в Київському районі. Станом на 09:07 було відомо про 6 поранених.

Раніше очільник Харківської ОВА повідомляв у телеграмі про п’ятьох поранених та руйнування промислової інфраструктури.