Співпраця росії з Іраном наражає на небезпеку весь світ — прем’єр Ізраїлю

Прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід заявив, що співпраця російської федерації з Іраном є серйозною проблемою для всього світу.

Як повідомляє Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю RTVI.

«Ми, звісно, ​​думаємо, що відносини між росією та Іраном є серйозною проблемою не лише для Ізраїлю, а й для України, Європи та всього світу. Іран — це небезпечна терористична держава, а той факт, що росія веде з нею бізнес, наражає весь світ на небезпеку», — заявив Лапід.

За його словами, те, що росія використовує іранські дрони у війні з Україною, «абсолютно неприпустимо».

На запитання про позицію міністра у справах діаспори Ізраїлю Нахмана Шая, який раніше виступив із публічним закликом розпочати постачання Україні зброї, «як це роблять США та країни НАТО», глава ізраїльського уряду повідомив, що Шай «висловив свою особисту думку, що відрізняється від позиції уряду Ізраїлю».

«Міжнародні відносини Ізраїлю – складне питання. Я зобов’язаний піклуватися і про безпеку Ізраїлю, про нашу національну безпеку, стежити за дотриманням наших інтересів і, при цьому, чітко давати зрозуміти, що ми підтримуємо Україну», — сказав Лапід.