 
«  
  »

Російська атака по інфраструктурі України є найбільшою в історії

Окупанти знову вдарили по енергетичній інфраструктурі Дніпропетровщини

Російські енергетики готували нещодавні удари по українській інфраструктурі. Повідомляється, що це найбільша інфраструктурна атака в історії людства

Про це інформує Media Center Ukraine директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Удари Росії по українській енергетичній системі – це спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему. Добитися повного вимкнення електрики в нашій країні», — заявив Харченко.

Директор EIR Center наголосив, що з часу Другої світової війни — це найбільша інфраструктурна атака, бо тоді не було такої інфраструктури.

«Це примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли», — додав Харченко.

21 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  