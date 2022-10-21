Російська атака по інфраструктурі України є найбільшою в історії

Про це інформує Media Center Ukraine директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

«Удари Росії по українській енергетичній системі – це спланований російськими енергетиками терористичний акт, який має на меті знищити нашу енергосистему. Добитися повного вимкнення електрики в нашій країні», — заявив Харченко.

Директор EIR Center наголосив, що з часу Другої світової війни — це найбільша інфраструктурна атака, бо тоді не було такої інфраструктури.

«Це примушує нас вперше в історії людства зрозуміти, де край міцності. Поки ми його не знайшли», — додав Харченко.