РФ втратила близько 66 750 військових, 2573 танки та 1325 дронів

З 24 лютого до 21 жовтня окупанти втратили близько 66 750 військових, 5258 бронемашин, 2573 танки та 1325 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять:
особового складу — близько 66 750 (+100) окупантів
танків — 2573 (+6) од.
бойових броньованих машин- 5258 (+3) од.
артилерійських систем — 1648 (+2) од.
реактивних систем залпового вогню — 372 (+0) од.
засобів ППО — 189 (+0) од.
літаків — 269 (+0) од.
гелікоптерів — 243 (+0) од.
безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1325 (+14) од.
крилатих ракет — 329 (+0) од.
кораблів/катерів — 16 (+0) од.
автомобільної техніки й автоцистерн — 4006 (+1) од.
спеціальної техніки — 147 (+0) од.
Дані уточнюють.
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