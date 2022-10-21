Бельгія: після відмови ЄС від російського газу Москва не зможе фінансувати війну Кількість убитих росіянами дітей за час повномасштабної війни проти України зросла до 429 » РФ втратила близько 66 750 військових, 2573 танки та 1325 дронів З 24 лютого до 21 жовтня окупанти втратили близько 66 750 військових, 5258 бронемашин, 2573 танки та 1325 безпілотників Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати росіян за час повномасштабної війни проти України становлять: особового складу — близько 66 750 (+100) окупантів

танків — 2573 (+6) од.

бойових броньованих машин- 5258 (+3) од.

артилерійських систем — 1648 (+2) од.

реактивних систем залпового вогню — 372 (+0) од.

засобів ППО — 189 (+0) од.

літаків — 269 (+0) од.

гелікоптерів — 243 (+0) од.

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1325 (+14) од.

крилатих ракет — 329 (+0) од.

кораблів/катерів — 16 (+0) од.

автомобільної техніки й автоцистерн — 4006 (+1) од.

спеціальної техніки — 147 (+0) од. Дані уточнюють.