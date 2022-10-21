Прогноз погоди на вихідні 22–23 жовтня: все ще золота осінь

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних у більшості областей України все ще тішитиме приємним осіннім теплом. Місцями пройдуть невеликі дощі, але вони не зіпсують настрою та планів.

Погода в суботу 22 жовтня

Найтеплішим суботній день ​​буде в Івано-Франківській області — тут очікується до +16 °С. У решті регіонів температура повітря відповідатиме календарній нормі. У Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та Волинській областях, а також на півдні стовпчики термометра покажуть +15 °С. У центрі та на заході повітря прогріється до +13 °С, на сході та півночі — до +11 °С. Уночі температура повітря коливатиметься від +3 °С у східних, центральних та північних регіонах до +5–6 °С на заході та +8 °С на півдні.

У Харківській, Сумській, Херсонській, Волинській, Львівській та Закарпатській областях буде хмарно з проясненнями, а на решті території небо затягне хмарами, але дощ із них не проллється.

Погода в неділю 23 жовтня

У неділю мешканці Закарпаття зможуть насолоджуватися сонячною погодою за +18–20 °С. В Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях очікується +15–17 °С, але буде хмарно. В інших західних регіонах, а також на півдні повітря прогріється до +15 °С, на сході, півночі та в центрі — до +13 °С.

У Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях пройдуть невеликі дощі.

Погода в понеділок 24 жовтня

Погода на початку тижня обіцяє бути по-справжньому золотою — скористайтеся цим даром природи на всі 100%! У Львівській, Івано-Франківській, Одеській та Миколаївській областях синоптики прогнозують до +19 °С, у Черкаській, Київській та Кіровоградській — до +17 °С, у Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій та Тернопільській — до 16 °С, у Дніпропетровській, Чернігівській та Сумській — до +15 °С. Найпрохолодніше буде на Харківщині та Луганщині — +11–13 °С.

Дощі пройдуть лише на Луганщині, на решті території країни буде хмарно з проясненнями.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Якова, 22 жовтня, випадав сніг, це вважалося передвістям бідного врожаю наступного року. А ось листочки, що залишилися на вишневих деревах, обіцяли швидке потепління.

Якщо на Євлампія, 23 жовтня, не було заморозків, на зиму можна було не чекати ще близько місяця, але сильний північний чи східний вітер обіцяв швидке похолодання.