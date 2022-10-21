Кількість убитих росіянами дітей за час повномасштабної війни проти України зросла до 429

Російські окупанти вбили 429 дітей і поранили понад 817 від початку повномасштабного вторгнення в Україну

Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

«Станом на ранок 21 жовтня 2022 року більше ніж 1246 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 429 дітей загинуло та понад 817 отримали поранення різного ступеню тяжкості», — наголосили ювенальні прокурори.

Дані не остаточні, адже їх продовжують встановлювати в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

Найбільше дітей постраждало в Донецькій області — 417, Харківській — 259, Київській — 116, Миколаївській — 77, Запорізькій — 69, Чернігівській — 68, Луганській — 64, Херсонській — 57, Дніпропетровській — 31.

Стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Липців на Харківщині 15 березня загинув 5-річний хлопчик.

«Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю», — зауважили ювенальні прокурори.