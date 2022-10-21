Кількість убитих росіянами дітей за час повномасштабної війни проти України зросла до 429 Эксперты: Иран, помогая России воевать в Украине, вредит себе » Кевин Спейси выиграл суд по иску о сексуальных домогательствах Актер Кевин Спейси выиграл суд в Нью-Йорке по иску о сексуальных домогательствах, поданном другим актером Энтони Рэппом. Присяжные постановили, что Рэпп не смог доказать свои утверждения о приставаниях голливудской звезды. В Британии Спейси все еще обвиняется в нескольких случаях домогательств в рамках уголовного дела — его рассмотрение начнется летом следующего года. Рэпп был одним из первых, кто выдвинул обвинения в сексуальных домогательствах в отношении Спейси. В интервью изданию BuzzFeed, опубликованном летом 2017 года, Рэпп рассказал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, Спейси, которому было 26-27 лет, пытался склонить его к сексу. По словам Рэппа, это произошло после вечеринки дома у Спейси, когда все гости разошлись. «Он подхватил меня, как жених невесту. Я начал изворачиваться: мол, что происходит? Он уложил меня на кровать и забрался сверху», — рассказал Рэпп. По его словам, в этот момент Спейси был сильно пьян. Рэпп, которому сейчас 50, обратился в суд в сентябре 2020 года и потребовал около 40 млн долларов компенсации. В четверг после трехнедельного рассмотрения гражданского иска в федеральном суде Манхэттена присяжные постановили, что Рэпп не смог доказать свои утверждения о приставаниях Спейси. Присяжные обсуждали вердикт больше часа, а после его объявления Спейси, как сообщается, обнял своих юристов и покинул зал суда. Он не сделал никаких заявлений. Во время суда актер отрицал все обвинения. После публикации интервью Рэппа он заявлял, что не помнит случая, о котором рассказывал актер, но принес ему извинения. «Я в ужасе от этой истории. Я правда не помню этой встречи, ведь это, вероятно, было более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я приношу ему искренние извинения за свое неподобающее пьяное поведение», — говорилось в заявлении Спейси в «Твиттере» в 2017 году. Когда на третью неделю рассмотрения дела Спейси давал показания в свою защиту, он заявил, что был шокирован публичными обвинениями Рэппа пять лет назад. «Я не знал, как это было возможно», — сказал 63-летний актер, добавив, что Рэпп не мог привлечь его как потенциальный сексуальный партнер, так как был слишком юным. При этом адвокат Спейси Дженнифер Келлер настаивала, что история Рэппа сфабрикована. Она заявила, что подавший иск актер получил больше внимания за время этого суда, чем за всю свою актерскую карьеру. Адвокат Рэппа Ричард Стейгман в свою очередь обращал внимание на пробелы в памяти Спейси, а также на то, что его воспоминания о произошедшем несколько раз менялись. Разрушенная карьера Многочисленные обвинения в сексуальных домогательствах уже фактически разрушили успешную актерскую карьеру Спейси. После многочисленных обвинений, последовавших за признанием Рэппа, Netflix уволил Спейси из популярного сериала «Карточный домик», а Кристофер Пламмер заменил его в роли Пола Гетти в фильме «Все деньги мира». В августе суд в США обязал Спейси заплатить почти 31 млн долларов продюсерам «Карточного домика», чтобы возместить издержки из-за исключения главного актера из шоу и переделывания целого сезона. Актер был дважды удостоен премии «Оскар» за работу в картинах «Красота по-американски» и «Обычные подозреваемые», а также получил несколько наград за главную роль в «Карточном домике». До 2015 года Кевин Спейси также был художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». В ноябре 2017 года руководство театра сообщило о 20 жалобах на непристойное поведение Спейси от нынешних и бывших сотрудников театра.