ISW оцінили ризик наступу з Білорусі як невисокий

Про це повідомив американський Інститут дослідження війни (ISW).

На думку аналітиків ISW, такий хід подій залишається малоймовірним у найближчі місяці з огляду на те, що російські сили не мають можливості навіть перекрити українські шляхи постачання із заходу за допомогою наземного наступу.

Найближча українська залізнична лінія зі сходу на захід знаходиться за 30 км від білоруського кордону, а Прип’ятські болота надзвичайно ускладнюють ведення маневреної війни через міжнародний кордон у Волинській та Рівненській областях. Автомобільна і залізнична мережа України має достатньо вузлів з Польщею, Румунією, Словаччиною і Угорщиною, щоб російське вторгнення з Білорусі не могло серйозно погіршити українські логістичні лінії, не проникаючи вглиб України, як це зробили росіяни під час битви за Київ, коли російські війська були найсильнішими. Зараз ці сили значно ослаблені.