Эксперты: Иран, помогая России воевать в Украине, вредит себе

Россия и Иран отрицают, что российская армия в Украине использует иранское оружие – боевые беспилотники «Шахед-136», которыми она уничтожает объекты гражданской инфраструктуры и сеет смерть среди мирного населения украинских городов.

Кремль уверяет журналистов, что «используется российская техника с российскими наименованиями», Тегеран пытается доказать Западу и Украине, что он ничего такого Москве не поставляет, но Европа уже показала, что все эти слова ее не убеждают: 20 октября ЕС ввел санкции против нескольких иранских военных и компании, производящей боевые дроны, Великобритания предприняла аналогичный шаг.

Под санкции попали начальник генштаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери, директор промышленно-исследовательского подразделения при Министерстве обороны генерал Сайед Ходжатолла Горейши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Сайед Агаджани, а также компания-производитель беспилотников Shahed Aviation Industries.

В европейских структурах в начале недели сообщили журналистам, что доказательств иранской военной помощи России вполне достаточно.

Отрицать очевидное невозможно, а некоторые провластные российские знатоки вооружений даже проговариваются на публике – в частности, ведущий российский эксперт по оружию, директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов, участвуя в эфире телеканала РБК, сказал про дроны несколько беспечно: «Мы все знаем, что они иранские, но власти не признают».

После этого многие наблюдатели отметили особый цинизм президента Ирана Ибрахима Раиси, который 20 октября в телефонной беседе с президентом Польши Анджеем Дудой сообщил «о готовности страны использовать все имеющиеся в ее распоряжении возможности для того, чтобы способствовать окончанию конфликта в Украине».

США, в свою очередь, предупредили Иран о возможных санкциях за передачу России беспилотников, заявив, что это сделано в нарушение резолюции Совета Безопасности ООН. Вашингтон еще в июле предупреждал мировое сообщество, что Иран планирует передать беспилотники России для использования в войне Кремля против Украины.

Но если Тегеран не боится испортить отношения с Вашингтоном, которые и так хуже некуда, то зачем ему идти на такой очевидный подрыв своих контактов с Европой? Европейцы часто упрекали США за излишне жесткую, по их мнению, позицию по отношению к Ирану, и в частности, к его ядерной программе, но теперь они принимают санкции даже раньше, чем это делают американцы – такого ли результата хотело иранское руководство?