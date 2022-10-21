До України за добу повернулося менше людей, ніж виїхало

Упродовж минулої доби, 20 жовтня, до України приїхали понад 32 тисячі людей, з яких 29 тисяч – українці. При цього виїхали за кордон – 38 тисяч людей

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон, передає «Еспресо.Захід».

З України минулої доби вибули 38 тисяч людей. 24 тисячі з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Водночас прибули до України за добу більше як 32 тисячі людей, з них 29 тисяч – українці.

Також за добу 20 жовтня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 70 тисяч людей. Проїхали через кордон 19 тисяч транспортних засобів.

Крім того, за добу оформлено 74 вантажівки з гуманітарною допомогою.