Бельгія: після відмови ЄС від російського газу Москва не зможе фінансувати війну

Європейський союз повинен якнайшвидше відмовитися від російського газу і нафти, і тоді Росія не зможе фінансувати свою війну проти України.

Про це заявив прем’єр-міністр Бельгії Олександр де Кроо на початку другого дня саміту ЄС в Брюсселі, пише «Європейська правда».

«Я вважаю, що чинний пакет санкцій ефективний. Він завдає шкоди Росії. Наступний елемент – енергетика. Ми маємо менше купувати газу у Росії, який фінансує її війну», — сказав де Кроо.

«Чим швидше ми скажемо Росії — нам не потрібен ваш газ, ваша нафта — тим швидше вони стануть неспроможними фінансувати свою війну», — додав бельгійський прем’єр.

На саміті 20 жовтня лідери країн ЄС домовилися про заходи щодо боротьби з енергетичною кризою і погодилися з необхідністю прискорити зусилля щодо зниження попиту на енергію.

У домовленостях згадується лише тимчасовий динамічний ціновий коридор для негайного обмеження епізодів надмірно високих цін на газ.