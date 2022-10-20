Європарламент пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті ЄС на 2023 рік Американский певец Machine Gun Kelly вышел на красную дорожку в украшениях украинского бренда » Жителів України попередили про можливе відключення світла найближчими днями Близько 40% загальної інфраструктури та генеруючих потужностей серйозно пошкоджені, тож українцям слід очікувати, що сьогодні — завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення Про це розповів радник міністра енергетики України Олександр Харченко в ефірі національного телемарафону, передає Еспресо. «Ми сьогодні з колегами намагалися вдень порахувати, що пошкоджено, і, на жаль, за новими даними, близько 40% загальної інфраструктури та наших генеруючих потужностей справді серйозно пошкоджені. Триває робота з відновлення та ремонту, але дива можливі до певної міри. Тому потрібно очікувати, що сьогодні — завтра будуть не лише аварійні, а й планові відключення, щоб не перевантажувати мережу», — зауважив він.