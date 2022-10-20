Жена больного афазией Брюса Уиллиса показала, как выглядит актер

Жена больного афазией американского актера Брюса Уиллиса — Эмма Хеминг — показала, как проводит время со своим мужем.

В Instagram-stories возлюбленная знаменитости опубликовала трогательный снимок с Брюсом, где видно, как сейчас выглядит звезда. На фото Уиллис нежно целует в щечку Хеминг.

«Я тоже его люблю», – подписала фото счастливая Эмма.

Отметим, что в марте этого года стало известно, что у легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса диагностировали афазию — расстройство речи, которое возникает после повреждения мозга. Знаменитость из-за болезни завершил актерскую карьеру.

Напомним, Брюс Уиллис и фотомодель Эмма Хеминг поженились в марте 2009 года. Жена актера на 23 лет младше его. В браке у них родилось две дочери – Мэйбел и Эвелин.