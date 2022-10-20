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США допоможуть Україні відновити пошкоджену внаслідок війни інфраструктуру На Сумщині сьогодні на день зупинять водопостачання » Втрати російських окупантів на війні в Україні наближаються до 67 тис. З 24 лютого до 20 жовтня РФ втратила близько 66 650 військових, 5255 бронемашин, 2567 танків, 1311 безпілотників і 243 гелікоптери Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України ставновлять: особового складу — близько 66 650 (+370) окупантів;

танків — 2567 (+13) од.;

бойових броньованих машин — 5255 (+20) од.;

артилерійських систем — 1646 (+9) од.;

реактивних систем залпового вогню — 372 (+0) од.;

засобів ППО — 189 (+0) од.;

літаків — 269 (+0) од.;

гелікоптерів — 243 (+1) од.;

безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1311 (+25) од.;

крилатих ракет — 329 (+6) од.;

кораблів/катерів — 16 (+0) од.;

автомобільної техніки й автоцистерн — 4005 (+6) од.;

спеціальної техніки — 147 (+1) од.