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Втрати російських окупантів на війні в Україні наближаються до 67 тис.

Втрати окупантів

З 24 лютого до 20 жовтня РФ втратила близько 66 650 військових, 5255 бронемашин, 2567 танків, 1311 безпілотників і 243 гелікоптери

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України ставновлять:

  • особового складу — близько 66 650 (+370) окупантів;
  • танків — 2567 (+13) од.;
  • бойових броньованих машин — 5255 (+20) од.;
  • артилерійських систем — 1646 (+9) од.;
  • реактивних систем залпового вогню — 372 (+0) од.;
  • засобів ППО — 189 (+0) од.;
  • літаків — 269 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 243 (+1) од.;
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1311 (+25) од.;
  • крилатих ракет — 329 (+6) од.;
  • кораблів/катерів — 16 (+0) од.;
  • автомобільної техніки й автоцистерн — 4005 (+6) од.;
  • спеціальної техніки — 147 (+1) од.
20 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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