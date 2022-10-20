Втрати російських окупантів на війні в Україні наближаються до 67 тис.

З 24 лютого до 20 жовтня РФ втратила близько 66 650 військових, 5255 бронемашин, 2567 танків, 1311 безпілотників і 243 гелікоптери
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
Орієнтовні втрати РФ за час повномасштабної війни проти України ставновлять:
- особового складу — близько 66 650 (+370) окупантів;
- танків — 2567 (+13) од.;
- бойових броньованих машин — 5255 (+20) од.;
- артилерійських систем — 1646 (+9) од.;
- реактивних систем залпового вогню — 372 (+0) од.;
- засобів ППО — 189 (+0) од.;
- літаків — 269 (+0) од.;
- гелікоптерів — 243 (+1) од.;
- безпілотників оперативно-тактичного рівня — 1311 (+25) од.;
- крилатих ракет — 329 (+6) од.;
- кораблів/катерів — 16 (+0) од.;
- автомобільної техніки й автоцистерн — 4005 (+6) од.;
- спеціальної техніки — 147 (+1) од.
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