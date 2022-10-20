В Україну приїхав президент Швейцарії

В Україну 20 жовтня прибув з візитом президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Як повідомляє «Європейська правда«, про це він повідомив у Twitter.

«Знову в Україні — через рік після мого останнього візиту. Моя мета — скласти враження про ситуацію у зв’язку з війною, гуманітарну ситуацію та підготовчу роботу до відбудови країни», — написав Кассіс.

Президент додав фото прибуття, схоже, з київського залізничного вокзалу.

Zurück in der #Ukraine, ein Jahr nach meinem letzten Besuch 🇺🇦 Das Ziel: Mir vor Ort ein Bild der Kriegssituation, humanitären Lage & Vorbereitungsarbeiten für den #Wiederaufbau des Landes machen. pic.twitter.com/xOCdTzMoMJ — Ignazio Cassis (@ignaziocassis) October 20, 2022

Нагадаємо, минулого тижня Федеральна рада Швейцарії оголосила про приєднання до останніх санкцій Європейського Союзу проти Росії у зв’язку із псевдореферендумами на тимчасово окупованих територіях України.