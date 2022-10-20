 
«  
  »

В Норвегии арестован сын друга Путина за шпионаж

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей арестован из-за полета беспилотника над островом Шпицберген. За последние дни это уже седьмой случай ареста россиян в Норвегии за незаконные запуски БПЛА.

В Норвегии за незаконный запуск беспилотника над Шпицбергеном арестован Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД и одного из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина — Владимира Якунина. Андрей Якунин задержан 17 октября в Хаммерфесте в северной части Норвегии, сообщила норвежская полиция в среду, 19 октября.

Российско-британский гражданин признал, что незаконно управлял беспилотником над архипелагом Шпицберген. Якунин находится в следственном изоляторе, его дроны и другие электронные устройства конфискованы, отметили в полиции.

20 октября, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  