В Норвегии арестован сын друга Путина за шпионаж

Сын бывшего главы РЖД Владимира Якунина Андрей арестован из-за полета беспилотника над островом Шпицберген. За последние дни это уже седьмой случай ареста россиян в Норвегии за незаконные запуски БПЛА.

В Норвегии за незаконный запуск беспилотника над Шпицбергеном арестован Андрей Якунин, сын бывшего главы РЖД и одного из доверенных лиц президента РФ Владимира Путина — Владимира Якунина. Андрей Якунин задержан 17 октября в Хаммерфесте в северной части Норвегии, сообщила норвежская полиция в среду, 19 октября.

Российско-британский гражданин признал, что незаконно управлял беспилотником над архипелагом Шпицберген. Якунин находится в следственном изоляторе, его дроны и другие электронные устройства конфискованы, отметили в полиции.