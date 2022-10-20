Племінник Кеннеді розповів, як він воював в Україні проти росіян Борис Джонсон є фаворитом на посаду нового прем’єра Великої Британії » Укренерго вводить тимчасове контрольоване обмеження електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях У Харківській, Сумській і Полтавській областях вводять тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії. Про це йдеться в заяві НЕК «Укренерго». В компанії пояснили такий крок різким збільшенням рівня споживання електроенергії у цих областях. «Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)», — йдеться в повідомленні пресслужби НЕК. Сьогодні в Укренерго також просило терміново зменшити споживання електроенергії мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей. У НЕК пояснили, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.