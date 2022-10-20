У США створили робочу групу для термінової допомоги Україні

У Сполучених Штатах була створена спеціальна робоча група, яка займатиметься нагальними потребами Україні під час війни.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

Він зауважив, що у Вашингтоні майже у всіх міністерствах та відомствах створені окремі команди та групи, які займаються пошуком можливостей для допомоги Україні у часи повномасштабної війни.

«І це не лише поставки дуже важливого озброєння та військової техніки, а й пряма фінансова підтримка державного бюджету України і всебічна гуманітарна допомога постраждалим регіонам», – зауважив Найєм.

Тепер було підписано документ щодо створення спеціальної робочої групи, яка передусім займатиметься нагальними потребами Україні під час війни і після перемоги.

Під спільною заявою підписи поставили міністра інфраструктури України Олександр Кубраков, міністерка торгівлі США Джина Раймондо та міністр транспорту США Піт Буттіджедж.

«Далі буде перша робоча зустріч новоствореної групи і ми спільно будемо міркувати, як привабити американський бізнес до українських інфраструктурних проєктів», – додав Найєм.