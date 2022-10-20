У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні

Адміністрація Джо Байдена буде просити Конгрес допомагати Україні «так довго, як буде потрібно», але представники адміністрації готові до того, що Конгрес «закрутить гайки», якщо республіканці отримають контроль над Палатою представників.

Джерело: представник Ради національної безпеки США у POLITICO

Деталі: Зазначається, що в Республіканській партії, за тижні до листопадових виборів, після яких партія може отримати контроль над Палатою представників, є розбіжності щодо того, як довго слід надавати американську допомогу Україні.

Лідер меншості Кевін Маккарті – ймовірний спікер Палати представників від Республіканської партії в наступному році – попередив на цьому тижні, що він скоротить фінансування США для боротьби України проти Росії. Це був не перший сигнал для адміністрації Байдена про те, що республіканські законодавці з обережністю ставляться до тривалої фінансової підтримки Києва.

Водночас для багатьох у Конгресі, включаючи деяких республіканців, коментарі Маккарті лише посилили нагальність ухвалення пакету допомоги Україні у грудні, перш ніж республіканець, ймовірно, візьме в свої руки владу у Палаті представників.

Помічники Байдена вважають, що Маккарті залишить можливість допомоги для Україні відкритою, принаймні на деякий час, хоча і може наполягати на менших обсягах допомоги. Вони також прогнозують внутрішній тиск з боку республіканців, таких як Брайан Фітцпатрік і Мітч Макконнелл, щоб продовжити виділення грошей. Їхній розрахунок полягає в тому, що якщо гроші припиняться, Україна постраждає, а Росія вийде переможцем, то це завдасть політичного удару по Республіканській партії. Є деякі ознаки того, що на цьому фронті Білий дім може мати союзників у Конгресі, очолюваному Республіканською партією, або, принаймні, доброзичливців. Фіцпатрік, зокрема, прямо заперечив коментарі Маккарті, що допомога США не повинна бути «порожнім чеком».

Наразі ясно, що республіканці все більше розділяються між табором Маккарті, який сумнівається в наданні нових багатомільярдних допомог, оскільки економіка США рухається до рецесії, і табором Макконнелла, який залишається прихильником додаткової допомоги.

POLITICO пише, що республіканці та демократи в цілому хочуть бачити додатковий нагляд та підзвітність, коли йдеться про зброю та обладнання, які США надсилають в Україну. Вони також хочуть, щоб європейські країни надали більшу підтримку, щоб США не несли весь тягар.

Білий дім не робив попередження українському уряду про можливість припинення допомоги, якщо республіканці візьмуть під контроль хоча б одну палату Конгресу. Але помічники Білого дому заявили, що Київ добре ознайомлений про таку імовірність.

Крім того, Білий дім поки що публічно не дав зрозуміти, що останні сигнали Республіканської партії змінюють його плани щодо «законодавчого спринту», що може виявитися останнім шансом закласти більшу допомогу Україні в законопроекті про державні витрати, який має бути обов’язково ухвалений.

Ухвалений наприкінці вересня законопроект про тимчасове державне фінансування включав 12 мільярдів доларів для України. Цей законопроект дозволить фінансувати уряд до 16 грудня і дасть учасникам переговорів більше часу, щоб домовитися про державні витрати на 2023 фінансовий рік. Законодавці очікували, що їм не потрібно буде розглядати додаткову допомогу Україні до початку 2023 року.

Деякі демократи кажуть, що грудень може бути занадто раннім часом для Києва, аби знати, які типи зброї та іншого обладнання будуть потрібні для ведення бойових дій взимку. За словами сенатора Кріса Мерфі, може статися так, що у адміністрації не буде іншого вибору, окрім як попросити більше грошей у грудні, але «це може бути не найкращий час для України. Це абсолютно новий світ, в якому республіканці відкрито заявляють, що вони готуються віддати Україну Путіну».