У Путіна немає бажання дипломатичного вирішення війни в Україні, — Ентоні Блінкен

Про це в інтерв’ю телеканалу ABC News розповів держсекретар США Ентоні Блінкен.

«Наша мета проста — підтримувати українців, щоб переконатися, що їхня країна залишається незалежною і, зрештою, забезпечити найсильнішу позицію на переговорах, якщо вони розпочнуться, — сказав Блінкен.

Відповідаючи на питання про те, що президент України Володимир Зеленський також відмовився вести переговори з Володимиром Путіним і готовий до дипломатичного врегулювання лише з наступним президентом Росії, Блінкен підкреслив, що український лідер все ж прагне до дипломатії на відміну від президента РФ.

«Зеленський ясно дав зрозуміти, що в якийсь момент дипломатія має покласти цьому кінець. Але те, що ми бачимо досі, — це відсутність інтересу Путіна до значущої дипломатії», — наголосив держсекретар.

За його словами, при цьому Путін вдається до нераціональних рішень та вчинків.

«Важко уявити себе у чужій свідомості. Я думаю, що він раціональний, але рішення, які він ухвалює, чи, краще сказати, його цілі — не раціональні», — підсумував Блінкен.