Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в парламенте, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету, находясь недалеко от британского самолета-разведчика Boeing RC-135, который пролетал в международном воздушном пространстве в районе Черного моря.
По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября, министр сообщил парламентариям, что произошедшее не рассматривалось как преднамеренная эскалация.
«Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой», — заявил Уоллес.
«Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время», — подчеркнул министр обороны.
Глава британского оборонного ведомства сказал, что после этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично Сергею Шойгу.
Как утверждает Уоллес, министерство обороны России ответило, что ракета была выпущена в результате технической неисправности.
«В ответе российского министра обороны, полученном 10 октября, сказано что они провели расследователи обстоятельств инцидента и заявили, что произошла техническая неисправность истребителя Су-27. Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве», — сказал Уоллес.
Сейчас Великобритания возобновила разведывательные полеты в этом районе, однако теперь невооруженные самолеты сопровождают истребители, добавил министр обороны Великобритании.
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