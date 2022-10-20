Росія разом із військовими звозить до Білорусі боєприпаси з Далекого Сходу Племінник Кеннеді розповів, як він воював в Україні проти росіян » Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом-разведчиком Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в парламенте, что российский истребитель Су-27 выпустил ракету, находясь недалеко от британского самолета-разведчика Boeing RC-135, который пролетал в международном воздушном пространстве в районе Черного моря. По словам Уоллеса, инцидент произошел 29 сентября, министр сообщил парламентариям, что произошедшее не рассматривалось как преднамеренная эскалация. «Мы не считаем это преднамеренной эскалацией с российской стороны. Наш анализ подтвердил, что это был технический сбой», — заявил Уоллес. «Однако это напоминание о том, насколько это может быть опасно, когда истребители используются так, как это делают русские уже продолжительное время», — подчеркнул министр обороны. Глава британского оборонного ведомства сказал, что после этого Великобритания временно прекратила полеты своих самолетов в регионе и выразила обеспокоенность чиновникам министерства обороны России, в том числе лично Сергею Шойгу. Как утверждает Уоллес, министерство обороны России ответило, что ракета была выпущена в результате технической неисправности. «В ответе российского министра обороны, полученном 10 октября, сказано что они провели расследователи обстоятельств инцидента и заявили, что произошла техническая неисправность истребителя Су-27. Они также признали, что инцидент произошел в международном воздушном пространстве», — сказал Уоллес. Сейчас Великобритания возобновила разведывательные полеты в этом районе, однако теперь невооруженные самолеты сопровождают истребители, добавил министр обороны Великобритании.