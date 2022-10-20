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Росіяни планують зруйнувати по Каховську ГЕС, — ISW

На фото Каховська ГЕС

Росіяни створюють інформаційне поле для атаки під фальшивим прапором на Каховську ГЕС

Про це повідомляє Інститут дослідження війни (ISW)

Згідно з інформацією, російське військове керівництво, вочевидь, зробило висновки з попередніх невдач на Харківщині і  намагається пом’якшити наслідки нездатності, захиститися від ще одного успішного українського наступу.

Російські військові можуть вважати, що прорив дамби прикриє їхній відступ з правого берега Дніпра і зупинить або затримає  українське просування. Командувач російськими збройними силами в Україні  Сергій Суровікін заявив, що отримав інформацію про те, що Київ має намір завдати удару по дамбі Каховської ГЕС, що, за його словами, спричинить руйнівну повінь у Херсонській області. Сальдо повторив цю заяву і попередив, що українські сили мають намір завдати удару вище за течією від Херсона.

ISW повідомляє, що Кремль може використати таку атаку, щоб затьмарити новини про свій вже третій принизливий відхід.

20 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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