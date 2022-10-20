Росія погрожує «переглянути співпрацю» з ООН

Про це сказав заступник російського посла в ООН Дмітрій Полянскій, виступаючи після закритого засідання Ради Безпеки ООН щодо використання Москвою іранських безпілотників, передають російські ЗМІ.

«Інакше нам доведеться переглянути нашу співпрацю з ними, що навряд чи відповідає чиїмось інтересам. Ми не хочемо цього робити, але іншого виходу не буде», — сказав він.

Іран, і Росія стверджують, що Гутерріш не має мандата на відправку експертів в Україну для перевірки використання безпілотників.

У відправленому Гутеррішу листі постпред Ірану при ООН Амір Саїд Іравані заявив, що запрошення експертів ООН в Україну «не має під собою жодних правових підстав», і закликав Гутерріша «запобігти будь-яким зловживанням» резолюцією ООН з питань, пов’язаних з війною в Україні.