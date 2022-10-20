Прем’єрка Британії Трасс оголосила про відставку

Про це передають у Sky News з посиланням на заяву Трасс.

«Я визнаю, враховуючи ситуацію, що не можу виконати повноваження, на які мене обрала Консервативна партія» — сказала Трасс.

Трасс заявила, що прийшла на посаду в часи «великої економічної та міжнародної нестабільності».

Відомо, що Ліз Трасс пробула на посаді прем’єр-міністерки трохи більше як місяць. До цього Трасс була міністеркою закордонних справ. Її попередник — Борис Джонсон — оголосив про відставку 7 липня.

Її критикують за новий економічний план, який передбачав підтримку населення грошима у відповідь на зростання цін на світло й тепло у зв’язку з енергетичною війною Володимира Путіна проти Європи. Цей план коштував приблизно чверть трильйона фунтів й серед тих, хто вкладав особисті та чужі гроші у британську економіку, розпочалася паніка. Зрештою план відлякав інвесторів і провалився.