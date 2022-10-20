Посли ЄС затвердили санкції проти Ірану за удари «Шахедами» по Україні

Посли країн-членів Європейського Cоюзу у середу схвалили санкції проти Ірану за його залучення до війни, яку проти України веде Росія.

Про це стало відомо агентству «Інтерфакс-Україна» від європейського дипломата, пише «Європейська правда».

Далі рішення буде затверджено за письмовою процедурою з подальшою публікацією у четвер.

«Санкції були схвалені стосовно трьох осіб та компанії-виробника дронів», — сказав він.

Відповідно до документа, що є у розпорядженні агентства, під санкції потрапили: Shahed Aviation Industries — компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА «Шахед».

«Секретна серія дронів була поставлена ​​Російської Федерації і використовується в агресивній війні проти України. Отже, Shahed Aviation Industries відповідає за підтримку уряду Російської Федерації, винної в анексії Криму та дестабілізації України», — йдеться у документі.

У список також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.

Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав Росії зброї, у тому числі дронів-камікадзе, які останнім часом масово застосовуються РФ проти України.