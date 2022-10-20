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Племінник Кеннеді розповів, як він воював в Україні проти росіян

«Член сім’ї американського президента Джона Кеннеді, 28-річний Коннор Кеннеді розповів, як він воював в Україні в лавах міжнародного легіону. На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, де поділився своїми враженнями, перебуваючи в Україні, і сказав, що він був глибоко зворушений побаченим.

Невідомо, як довго онуковий племінник Джона Кеннеді, Коннор, перебував на фронті, однак у своєму повідомленні написав, що був готовий там померти. Свій пост він супроводжував фотографією свого друга Ніка, який сидить спиною до камери у своєму армійському спорядженні…

«Ця війна, як і всі інші, жахлива. Люди, яких я зустрів, були найхоробрішими з усіх, кого я коли-небудь знав. Мої товариші-легіонери — вихідці з різних країн, походження, ідеології — справжні борці за свободу», — наголосив Кеннеді.

За його словами, війна в Україні визначить подальшу долю демократії у цьому столітті«,

20 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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