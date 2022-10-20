На Сумщині сьогодні на день зупинять водопостачання

Сьогодні, 20 жовтня у Сумській області на день відключать водопостачання, також не працюватиме електротранспорт та вуличне освітлення.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“Сумщина: обмеження на 20 жовтня. По області відключаємо водопостачання з 7 до 23 години; Не працюватиме електротранспорт; Не працюватиме вуличне освітлення”, – зазначив керівник області.

Також він закликав виробничі підприємства, ресторани та кав’ярні зробити санітарний день або обмежити споживання електроенергії по максимуму.

“За можливості, якщо усі свідомо обмежимо споживання, вдасться уникнути відключення електроенергії для населення. Важливий та відповідальний день”, – сказав Живицький.