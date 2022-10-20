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На Миколаївщині знищено 14 дронів «Shahed-136» за ніч

У ніч на 20 жовтня над Миколаївською областю знищено 14 російських баражуючих боєприпасів «Shahed-136» іранського виробництва, які ще називають дронами-камікадзе, пише Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України

«Вночі 20 жовтня російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе «Shahed-136».

Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України».

20 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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