У Республіканській партії США виник розкол щодо допомоги Україні В Норвегии арестован сын друга Путина за шпионаж » На Миколаївщині знищено 14 дронів «Shahed-136» за ніч У ніч на 20 жовтня над Миколаївською областю знищено 14 російських баражуючих боєприпасів «Shahed-136» іранського виробництва, які ще називають дронами-камікадзе, пише Повітряне командування «Південь» Повітряних Сил Збройних Сил України «Вночі 20 жовтня російські окупаційні війська знову атакували Миколаївщину ударними безпілотниками-камікадзе «Shahed-136». Дев’ять дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь», по два безпілотники знищено воїнами Військово-Морських Сил та Національної гвардії України, ще один Національною поліцією України».