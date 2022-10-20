Как выбрать бегущую строку в рекламе

Рекламная бегущая строка – это электронное устройство для отображения текстовой и простой графической информации, состоящая из светодиодных модулей, которые в свою очередь состоят из светодиодов (пикселей).

Стандартный размер модуля бегущей строки 320х160 мм, ни больше ни меньше. Следовательно, и ваша строка по размеру будет в этих пропорциях. Но также

бегущая строка может быть и другой.

В случае с лед строкой размер имеет значение.

Есть 3 основных фактора выбора размера бегущей строки:

1) Место размещения.

Советуем размещать лед строку так, чтобы она была хорошо видна прохожим. Это самый главный фактор эффективности вашей наружной рекламы. Но также не нужно забывать и о площади размещения. Чтобы не получилась ситуация, что Ваша вывеска закрывает часть соседних или не соответствует правилам размещения рекламных конструкций.

2) Длина строки.

Этот фактор влияет на восприятие информации, которую она должна донести до людей. На узкой строке длинные слова будут плохо восприниматься людьми, так как не будут видеть слова полностью. Стоит отвлечься на одно мгновение и смысловая нить потеряна, а с ней и интерес.Точно также на людей влияет и большое количество текста, они попросту не будут останавливаться и тратить время на то, чтобы прочитать Ваш монолог. Реклама должна быть краткой и понятной.

3) Высота строки.

Этот фактор также влияет на восприятие, так как на высокой строке Вы можете вывести текст в 2 или больше строк, либо совместить текст с логотипом, часами, температурой воздуха. Но в большей мере высота влияет на размер шрифта, который она может показать, что в свою очередь влияет на дальность видимости вашей строки и информации.