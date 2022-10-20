Израильские ПТУР SPIKE-NLOS – кандидат на покупку Армией США

Соревнования пройдут на испытательном полигоне Дагвэй (Dugway Proving Ground, DPG). Будут испытываться 3 типа ракет, одна из них – SPIKE-NLOS, причём самой новой модели, т.н. SPIKE-NLOS 6-го поколения (Spike NLOS 6th generation), с дальностью 50 км. «Рафаэль» уже демонстрировала эту ракету на выставке Eurosatory 2022 (13-17.06.22).
Сейчас «Локхид-Мартин» подгоняет для этих ракет стандартную армейскую ПУ MEL (Modular Effects Launcher, всё ещё в разработке). Также сообщается, что ракета пройдёт ряд изменений под нужды Армии США, в частности получит новый канал передачи данных (data links).
Новая ракета для «Апачи» нужна Армии США для поражения целей на большой дальности, т.е. т.н. Stand-Off missile. Подобные ракеты используются, например, для поражения целей вне зоны действия ПВО противника или самих средств ПВО без опасности для атакующей платформы.
Сообщается и график общего продвижения программы. Как промежуточное решение, старый вариант SPIKE-NLOS (т.н. «промежуточный» – interim Spike NLOS) был выбран в начале 2020 г., контракт с командой «Локхид-Мартин» и «Рафаэль» был подписан в ноябре 2021 г. В ноябре 2022 г. первый «Апачи» с этим вариантом поднимется в воздух и выполнит первый пуск ракеты в январе 2023 г. Всего этот вариант ракеты получат 2 вертолёта для всесторонних испытаний. К концу 2023 г. первые серийные вертолёты будут вооружены уже новой ракетой, до конца 2024 финансового года (т.е. до октября 2024 г.) они будут переданы в войска.
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