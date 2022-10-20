Израильские ПТУР SPIKE-NLOS – кандидат на покупку Армией США

«Локхид-Мартин» и «Рафаэль» в последнее время завершили испытательные полёты SPIKE-NLOS на «Апачи» в Израиле. Замечу, что на этих вертолётах ВВС Израиля SPIKE-NLOS используются уже несколько лет, так что в данном случае речь не идёт о проверках возможности интеграции. Более того, SPIKE-NLOS уже выбрана Армией США как промежуточное решение. Сейчас же речь идёт о постоянном решении в рамках программы LRPM (Long Range Precision Munition).

Испытания были частью подготовки к соревнованиям, которые должны пройти в США 17-28.10.22. На этих соревнованиях несколько компаний представят свои решения по вооружению вертолётов AH-64E Apache Guardian высокоточными дальнобойными ракетами. При этом пуски будут производиться с земли. Армия США планирует выбрать одно из этих решений. По словам Тома Баргнеси (Tom Bargnesi), главы программы на «Локхид-Мартин», на испытаниях в Израиле отрабатывались все сценарии, которые планирует Армия США для соревнований.

Соревнования пройдут на испытательном полигоне Дагвэй (Dugway Proving Ground, DPG). Будут испытываться 3 типа ракет, одна из них – SPIKE-NLOS, причём самой новой модели, т.н. SPIKE-NLOS 6-го поколения (Spike NLOS 6th generation), с дальностью 50 км. «Рафаэль» уже демонстрировала эту ракету на выставке Eurosatory 2022 (13-17.06.22).

Сейчас «Локхид-Мартин» подгоняет для этих ракет стандартную армейскую ПУ MEL (Modular Effects Launcher, всё ещё в разработке). Также сообщается, что ракета пройдёт ряд изменений под нужды Армии США, в частности получит новый канал передачи данных (data links).

Новая ракета для «Апачи» нужна Армии США для поражения целей на большой дальности, т.е. т.н. Stand-Off missile. Подобные ракеты используются, например, для поражения целей вне зоны действия ПВО противника или самих средств ПВО без опасности для атакующей платформы.

Сообщается и график общего продвижения программы. Как промежуточное решение, старый вариант SPIKE-NLOS (т.н. «промежуточный» – interim Spike NLOS) был выбран в начале 2020 г., контракт с командой «Локхид-Мартин» и «Рафаэль» был подписан в ноябре 2021 г. В ноябре 2022 г. первый «Апачи» с этим вариантом поднимется в воздух и выполнит первый пуск ракеты в январе 2023 г. Всего этот вариант ракеты получат 2 вертолёта для всесторонних испытаний. К концу 2023 г. первые серийные вертолёты будут вооружены уже новой ракетой, до конца 2024 финансового года (т.е. до октября 2024 г.) они будут переданы в войска.