Британські консерватори розраховують обрати нового прем’єра до 31 жовтня

У Консервативній партії Британії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем’єра до кінця цього місяця.

Про це заявив голова процедурного Комітету 1922 року (він визначає правила, за якими торі обирають і звільняють лідера) Грем Брейді, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Sky News.

«Я розмовляв з керівником партії Джейком Беррі, і він підтвердив, що до п’ятниці, 28 жовтня, можна буде провести голосування і завершити вибори лідера. Таким чином, ми повинні мати нового лідера до фінансового звіту, який відбудеться 31 жовтня» – сказав Брейді.

Він зазначив, що це «не та ситуація», на яку він сподівався.

На запитання, чи буде два кандидати у лідери, він відповів: «Якщо буде лише один кандидат, то буде лише один кандидат».

Водночас, якщо буде два кандидати, то це питання буде винесено на розгляд членів партії.