Борис Джонсон є фаворитом на посаду нового прем’єра Великої Британії

Про це повідомив політичний редактор видання Times Стівен Суінфорд.

«Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів», — написав Стівен Суінфорд.

Цікаво те, що за даними опитування членів Консервативної партії за 17-18 жовтня, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov, лідером виборчих перегонів є саме Борис Джонсон.

Більшість членів Консервативної партії хочуть, щоб уряд очолив Джонсон. Кожен третій консерватор (32%) каже, що саме він є підходящим кандидатом. За ним йдуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак (23%) та чинний міністр оборони Бен Воллес (10%).

У Консервативній партії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем’єра до кінця жовтня.