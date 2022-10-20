 
«  
  »

Борис Джонсон є фаворитом на посаду нового прем’єра Великої Британії

Борис Джонсон

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон може взяти участь у перегонах за лідерство у Консервативній партії, щоб замінити Ліз Трасс, яка оголосила про свою відставку

Про це повідомив політичний редактор видання Times Стівен Суінфорд.

«Мені сказали, що Борис Джонсон, як очікується, візьме участь у змаганні за лідерство консерваторів. Він проводить зондування, але, як кажуть, вважає, що це питання національних інтересів», — написав Стівен Суінфорд.

Цікаво те, що за даними опитування членів Консервативної партії за 17-18 жовтня, опубліковані на авторитетному сервісі YouGov, лідером виборчих перегонів є саме Борис Джонсон.

Більшість членів Консервативної партії хочуть, щоб уряд очолив Джонсон. Кожен третій консерватор (32%) каже, що саме він є підходящим кандидатом. За ним йдуть колишній міністр фінансів Ріші Сунак (23%) та чинний міністр оборони Бен Воллес (10%).

У Консервативній партії розраховують обрати нового лідера і майбутнього прем’єра до кінця жовтня.

20 октября, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  