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Американский певец Machine Gun Kelly вышел на красную дорожку в украшениях украинского бренда

Музыкант и актер хоррора «Птичий короб» Колсон Бейкер, известный также как Machine Gun Kelly, выбрал для церемонии международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич серьги украинского бренда POCHE

Соответствующие фото появились в Instagram музыканта.

Американский поп-исполнитель и актер Колсон Бейкер покрасовался на красной дорожке международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич в серьгах украинского бренда POCHE. К своему нежно-розовому костюму музыкант выбрал серьги из коллекции Carabine такого же нежно-розового цвета.

Украшения, созданные в виде звеньев цепи, выполнены из полудрагоценного металла и покрыты розовой эмалью. Стоимость такой пары составляет более 13 тыс. грн.

20 октября, 2022 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес

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