Американский певец Machine Gun Kelly вышел на красную дорожку в украшениях украинского бренда

Соответствующие фото появились в Instagram музыканта.

Американский поп-исполнитель и актер Колсон Бейкер покрасовался на красной дорожке международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич в серьгах украинского бренда POCHE. К своему нежно-розовому костюму музыкант выбрал серьги из коллекции Carabine такого же нежно-розового цвета.

Украшения, созданные в виде звеньев цепи, выполнены из полудрагоценного металла и покрыты розовой эмалью. Стоимость такой пары составляет более 13 тыс. грн.