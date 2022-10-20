Американский певец Machine Gun Kelly вышел на красную дорожку в украшениях украинского бренда

Музыкант и актер хоррора «Птичий короб» Колсон Бейкер, известный также как Machine Gun Kelly, выбрал для церемонии международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич серьги украинского бренда POCHE
Соответствующие фото появились в Instagram музыканта.
Американский поп-исполнитель и актер Колсон Бейкер покрасовался на красной дорожке международного кинофестиваля Ньюпорт-Бич в серьгах украинского бренда POCHE. К своему нежно-розовому костюму музыкант выбрал серьги из коллекции Carabine такого же нежно-розового цвета.
Украшения, созданные в виде звеньев цепи, выполнены из полудрагоценного металла и покрыты розовой эмалью. Стоимость такой пары составляет более 13 тыс. грн.
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