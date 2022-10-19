Вчені закликали визнати океан живою істотою

Про це йдеться в оприлюдненій статті міжнародної групи вчених.

Дослідники вважають, що перегляд правового статусу Світового океану допоможе захистити водні ресурси планети і зберегти екосистему для майбутніх поколінь. Автори ініціативи вказали, що океани і моря є головним джерелом кисню, забезпечують людство великими обсягами їжі та інших ресурсів.

При цьому океан чутливий до діяльності людини. Постійне забруднення вод призводить до вимирання цілих видів, що змінює екосистему Землі.

«Підтримання статус-кво екологічного права рівносильно узаконеному знищенню природи. Міжнародне право має розвиватися, щоб відображати невід’ємні права океану на існування, процвітання і відродження. Здоров’я океану — це здоров’я людини. Визнання океану живою істотою допоможе просуванню законів, політики та інституційних дій, які зосереджені на потребах океану», — зазначили вчені.