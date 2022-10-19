 
«  
  »

Окупанти вдарили про Криворізькому району

світло

Росіяни влучили в об’єкт енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі, мікрорайон Інгулець залишився без електроенергії

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.

«Внаслідок руйнування об’єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі», — написав він.

Згідно з інформацією, наразі на місці працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води.

19 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  