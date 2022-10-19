Окупанти вдарили про Криворізькому району

Про це повідомив керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул у телеграмі.

«Внаслідок руйнування об’єкта енергетичної інфраструктури у Криворізькому районі через влучання під час останньої повітряної тривоги (більш детально інформацію давати недоцільно) без електроенергії багато населених пунктів району та мікрорайон Інгулець у Кривому Розі», — написав він.

Згідно з інформацією, наразі на місці працюють енергетики. Якщо до ранку ліквідувати аварію не вдасться, то на Інгульці буде організовано підвезення води.