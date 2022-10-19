Парламент Фінляндії підтримав будівництво паркану на кордоні з Росією » Окупанти Маріуполя демонтували пам’ятник жертвам голодомору Пам’ятник жертвам голодомору та політичних репресій у Маріуполі. Фото з google.maps Російські окупанти вранці 19 жовтня демонтували меморіал жертвам голодомору, встановлений у 2004 році в центрі Маріуполя. Російське пропагандистське видання «РИА Новости» Деталі: Повідомляється, що пам’ятник демонтували за допомогою автокрана. Окупанти заявили, що граніт перероблять на будматеріали. Пособниця окупантів, представниця центрального штабу громадської організації «Молода Республіка» Євгенія Кротова заявила, що окупанти не воюють із пам’ятниками, а прибирають символ «дезінформації на державному рівні». Поплічник російських загарбників, завідувач кафедри Донецького національного університету, кандидат історичних наук Артем Бобровський стверджує, що голодомору в Україні не було. За його словами, найбільше постраждала від голоду 1932-33 років зовсім не Україна і не Донбас, а Казахстан, Поволжя і Північний Кавказ. Викладачка Приазовського державного технічного університету Ольга Шмачкова заявила, що жителям Маріуполя «не варто ятрити душі нагадуваннями про трагедії минулого».