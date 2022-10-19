НАТО найближчими днями передасть Україні системи боротьби з дронами

Про це інформує Reuters.

«Найважливіше, що ми можемо зробити, – це виконати те, що пообіцяли члени Альянсу: активізувати та надати ще більше систем протиповітряної оборони. Найближчими днями НАТО передасть системи протидії безпілотникам для протидії конкретній загрозі безпілотників, зокрема і з боку Ірану», – наголосив генсек НАТО.

Столтенберг коментуючи роль Ірану заявив: «Жодна держава не повинна підтримувати незаконну війну Росії проти України». Також повідомляється, що Україні вже передали системи протиповітряної оборони.

«Саме тому Росія не змогла здобути контролю над повітряним простором України. Це було значним недоліком російських сил протягом усієї операції: вони очікували, що зможуть взяти під контроль повітряний простір, та цього не сталося», – додав Столтенберг.