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На деокупованій Харківщині зафіксували понад 1,6 тис. воєнних злочинів РФ

поліція

На звільненій території Харківщині поліція зафіксувала 1601 воєнний злочин РФ, зокрема 1421 порушення законів і звичаїв війни

Про це повідомив пресцентр МВС.

«Усього з початку деокупаційних заходів зареєстровано 1601 воєнний злочин, з яких найбільше за ст. 438 КК України — 1421, за ст. 111-1 КК України — 154 й інші», — наголосили праоохоронці.

Крім того, щоб недопустити ввезення до населених пунктів наркотиків і нелегальної зброї, поліція та військові перевірили на блокпостах 4,2 тис. транспортних засобів. За підозрою до ДРГ і проведення пропагандистської роботи до відділків доставили 30 людей.

Вибухотехніки обстежили близько 1478,95 га території, вилучили 23 474 вибухонебезпечні предмети, знешкодили — 2271.

19 октября, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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