Киев экономит только 7% электричества из нужных 30%, — ГВА

Об этом пишет КГВА в своем телеграме .

В сообщении говорится, что электросеть не будут выключать принудительно, если приступить к экономному потреблению уже сейчас. Для этого нужно ограничить работу энергоемких приборов в часы пик с 06:00 до 09:00 и с 17:00 до 23:00. Владельцам бизнеса следует выключать вывески и подсветку, не нужно оставлять включенную иллюминацию и освещение в помещениях на ночь.

«Мы уже призывали вас соблюдать режим экономии электроэнергии, а теперь настаиваем: экономьте электроэнергию и воду», — пишет городская администрация.

КГВА напоминает, что к энергоемким приборам относятся: электроплита, бойлеры, электрический теплый пол, посудомоечная машина, микроволновка, обогреватели и кондиционеры, стиральные машины и другие.