Израиль передаст Украине систему предупреждения о приближении ударов ракет или дронов

Министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что его страна поможет Украине разработать систему оповещения для ПВО, но не будет поставлять украинцам оружие
Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Бенни Ганца.
Он подчеркнул, что Израиль проводит политику поддержки Украины посредством гуманитарной помощи и спасательных средств защиты.
«Учитывая это, я хотел бы подчеркнуть, что Израиль не будет поставлять Украине системы вооружения по ряду оперативных соображений. Мы будем продолжать поддерживать Украину в рамках наших ограничений, как мы это делали раньше», — сказал он.
Израильская система предупреждения использует сочетание радаров и электрооптических устройств для обнаружения запусков ракет, снарядов и беспилотников, классификации их размеров и угрозы, которую они представляют, и нанесения на карту районов, которым угрожает опасность.
С помощью такой системы граждане получают предупреждение о возможности ракетного удара через сирены, оповещения на свои телефоны и сообщения по телевидению и радио.
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