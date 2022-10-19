Іранські військові у Криму навчають росіян користуватися дронами

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У Криму вони намагаються навчити російських військових користуватися дронами-камікадзе Shahed-136.

«Будь-який іранський персонал в Україні, ймовірно, був інструктором безпілотників КВІР. Залишається незрозумілим, чи керують дронами іранські інструктори самі, чи просто навчають російських військ, як це робити», — вказують в ISW.

Фахівці додали, що з середини вересня російські війська скерували десятки Shahed-136 проти цивільних цілей в Україні.