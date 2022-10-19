Іран пообіцяв Росії додаткові дрони і ракети «земля-земля» проти України

Про це повідомило видання Reuters, посилаючись на двох високопоставлених іранських чиновників та двох іранських дипломатів.

Повідомляється, що угода була узгоджена 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопоставлених чиновники з потужної іранської Революційної гвардії і чиновник з Вищої ради національної безпеки відвідали Москву для переговорів з Росією про постачання зброї.

«Росіяни попросили більше безпілотників і іранських балістичних ракет з підвищеною точністю, зокрема, сімейства ракет Fateh і Zolfaghar», — сказав один з іранських дипломатів.

Західний чиновник підтвердив це, заявивши, що між Іраном і Росією існує угода про надання балістичних ракет класу «земля-земля» малої дальності, в тому числі Zolfaghar.

Іранський дипломат відкинув твердження західних офіційних осіб про те, що такі поставки порушують резолюцію Ради Безпеки ООН від 2015 року.

«Де вони використовуються — це не питання продавця. Ми не стаємо на чийсь бік в українській кризі, як Захід. Ми хочемо припинення кризи дипломатичними засобами», — сказав дипломат.

Державний департамент США оцінив, що іранські безпілотники були використані в понеділок в ранковій атаці на Київ. Речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, також звинуватила Тегеран у брехні, коли він заявив, що іранські безпілотники не використовуються Росією в Україні.

Європейський дипломат заявив, що, за оцінкою його країни, Росії стає все важче виробляти зброю для себе, враховуючи санкції проти її промислового сектору, і тому вона звертається до імпорту від таких партнерів, як Іран та Північна Корея.

«Безпілотники та ракети є логічним наступним кроком», — сказав європейський дипломат.

Відповідаючи на запитання про продаж іранських ракет класу «земля-земля» до Росії, високопоставлений американський військовий чиновник сказав: «У мене немає нічого, що я міг би надати в цей час з точки зору того, чи є це точною інформацією зараз».