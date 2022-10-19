Авіація ЗСУ завдала 15 ударів по опорних пунктах і позиціях ворога

На півдні авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника.

Джерело: оперативне командування «Південь»

Дослівно: «З метою уточнення положення наших військ та корегування вогню артилерії ворог активно проводить аеророзвідку.

Двічі були обстріляні з реактивних систем залпового вогню «Град» і «Ураган» нещодавно звільнені населені пункти Петропавлівка і Трифонівка в Бериславському районі. Без втрат».

Деталі: У командуванні уточнили, що ворожою авіацією було завдано 3 удари в район Давидового Броду.

Натомість українська авіація відпрацювала 15 ударів в райони опорних пунктів та місць зосередження сил і засобів противника.

За даними ОК «Південь», ворожі втрати складають 84 загарбники, 2 самохідні крупнокаліберні гаубиці типу «Акація» та «Мста-С», танк, 3 одиниці авто-бронетехніки, а також 3 склади з боєприпасами у Бериславському і Баштанському районах.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту складає 9 одиниць, з яких напоготові до активних дій – 2 ВДК та 2 ракетоносії з 16 ракетами «Калібр».