108 недавно освобожденных из российского плена женщин получат по 180 тыс. гривен помощи

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в своем телеграме .

Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что все женщины восстанавливаются после пережитого под пристальным наблюдением медиков.

«Это большая реальная победа – возвращение домой 108 украинок. Несколько месяцев назад Кремль вообще отрицал, что у них в плену удерживаются наши женщины. Доступа к ним не имел даже Международный комитет Красного Креста. Проделана сложная работа. Спасибо за нее президенту Украины, Андрею Ермаку, ГУР МОУ, СБУ, всем, кто причастен!» — подчеркнула Ирина Верещук.

Фонд имени Блаженного Священномученика Климентия Шептицкого был создан по инициативе Ирины Верещук и польского правительства с целью поддержать освобожденных из плена украинских женщин и детей, которых война сделала сиротами.