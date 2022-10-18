Юридическая помощь бизнесу от Альва Прайвеси

Ведение как крупного, так и небольшого бизнеса предусматривает правильное оформление документов: соглашений, разного рода договоров, внутренней трудовой документации, получение лицензий в государственных структурах, грамотное разрешение судебных споров и иного рода конфликтов. Чтобы достичь успеха в таких сложных делах необходимо заранее подумать и о юридической поддержке. И крупным игрокам, и средним компаниям на постоянной, регулярной основе необходима высококвалифицированная юридическая поддержка.

Юридическое сопровождение бизнеса, правовая помощь юристов при ведении хозяйственной деятельности — все это успешно и уже не первый год обеспечивает адвокатское объединение Альва Прайвеси, более подробную информацию о его юридических услугах в сфере хозяйственного права можно посмотреть по адресу www.alvaprivacy.ua/ru/uslugi/commercial.

У бизнеса всегда есть возможность воспользоваться помощью юриста как по единичному обращению, так и на основе пакетного предложения — абонентского обслуживания, предусматривающего постоянное закрепление и наличие специалиста. В таком случае юрист будет предоставлять поддержку в ведении судебных дел, взаимодействии с партнерами и контрагентами, защите от противозаконных действий проверяющих, в защите интересов в отношениях с недобросовестными партнерами или конкурирующими на рынке компаниями.

Виды юридических услуг

Опытный специалист — юрист от компании «Альва Прайвеси» обеспечит полное юридическое обслуживание предприятия.

Консультирование

Отличное знание законодательства и его отдельных тонкостей – непременное условие успешного ведения дел. Профессиональный юрист предоставит полную информацию по всем вопросам, связанным с работой предприятия. Консультация включает правовую оценку любой сложившейся конфликтной ситуации и необходимые рекомендации по ее преодолению.

Взаимодействие с госструктурами

Деятельность любого предприятия, фирмы связана с регулярным надзором со стороны гос. органов, чаще всего превышающих свои полномочия. Хороший специалист по юриспруденции, опытный адвокат, всегда оценит правомерность действий и решений проверяющих, инспекторов, постарается помочь уладить возникший конфликт, а при необходимости будет представлять ваши интересы в судебном процессе по поводу обжалования / признания незаконными решений и действий гос. органов, ревизоров.

Представительство в суде

Хозяйственная деятельность редко обходится без разногласий между ее участниками и дальнейшего судебного разбирательства. Предоставление юридической помощи в этом случае включает: составление искового заявления, разработку тактики защиты интересов клиента, участие в заседаниях суда, обжалование неудовлетворительных решений в высшей инстанции.

Работа с претензиями

В процессе деятельности фирма может столкнуться с недовольством потребителей. В задачи правоведа входит составление ответов на жалобы, работа с заказчиками, разрешение конфликтов с ними без судебного разбирательства, принятие мер по повышению имиджа организации.

Работа с документацией

Каждой организации приходится работать с огромным количеством документов: договорами, внутренними соглашениями и распоряжениями. Профессионал выполнит их правовую экспертизу, поможет привести в соответствие с действующим законодательством, заменит некорректно прописанные пункты во избежание возникновения конфликтных ситуаций.