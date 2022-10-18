Росія збільшила ракетні удари по енергосистемі України – британська розвідка Окупанти обстріляли два енергооб’єкти ДТЕК » У Житомирі ракети влучили в об’єкт енергозабезпечення Російські війська завдали ракетного удару по Житомиру вранці 18 жовтня, влучили в об‘єкт енергозабезпечення. Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Житомира Сергій Сухомлин Пряма мова Тимошенка: «Попередньо 2 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення. Працює ДСНС». Деталі: Ракетний обстріл стався близько 08:45. Мер Житомира підтвердив влучання й повідомив, що місто залишилося без електроенергії та води. Лікарні було переведено на резервне живлення. Згодом Сухомлин повідомив про двох поранених внаслідок трьох «прильотів» по Житомиру. Станом на 10:40 електропостачання в лікарнях Житомира відновлено, світло поступово з’являється у різних районах міста. Воду поки що зможуть подавати до перших поверхів, до гідрантів та колодязів. Електротранспорт працювати у вівторок не буде.