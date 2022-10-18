Прем’єрка Британії вибачилася за помилки На участь у Євробаченні від України зголосилось майже 300 учасників » У Києві сталися вибухи, у Броварах працює ППО Російські війська вчинили нову атаку на енергетичну інфраструктуру в Києві, водночас у Броварах поблизу столиці працюють засоби протиповітряної оборони. Джерело: журналісти «Української правди», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Броварів Ігор Сапожко Деталі: Близько 9-ї ранку кияни чули вибух на лівому березі і гуркіт у небі. У деяких районах зникло світло. Пряма мова Тимошенка: «Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на лівому березі міста». Пряма мова Сапожко: «У Броварах чутно вибухи. Працює ППО».