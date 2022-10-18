У Києві сталися вибухи, у Броварах працює ППО

Російські війська вчинили нову атаку на енергетичну інфраструктуру в Києві, водночас у Броварах поблизу столиці працюють засоби протиповітряної оборони.
Джерело: журналісти «Української правди», заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, міський голова Броварів Ігор Сапожко
Деталі: Близько 9-ї ранку кияни чули вибух на лівому березі і гуркіт у небі.
У деяких районах зникло світло.
Пряма мова Тимошенка: «Попередньо 3 прильоти в об‘єкт енергозабезпечення на лівому березі міста».
Пряма мова Сапожко: «У Броварах чутно вибухи. Працює ППО».
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